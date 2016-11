Verkeersvliegers boos op koninklijke familie

ANP Verkeersvliegers boos op koninklijke familie

AMSTERDAM - Pilotenvakbond VNV is boos op koning Willem-Alexander en koningin Máxima omdat zij voor hun staatsbezoek naar Australië met Emirates vliegen en niet met de KLM. Dat stellen zij dinsdag in het radioprogramma Nieuws & Co.

Door ANP - 8-11-2016, 22:17 (Update 8-11-2016, 23:05)

VNV-voorzitter Steven Verhagen noemt het “onbegrijpelijk en onbestaanbaar” dat de koninklijke familie met een “vijand” vliegt die “zich bedient van enorme staatssubsidies om de Europese luchtvaart grote schade aan te doen.” De VNV vindt dat niet kunnen in een tijd waarin wordt gediscussieerd over het voortbestaan van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

“We zijn in Nederland belastingbetaler, wij financieren het koningshuis, dan zou je ook mogen verwachten dat hij een stukje promotie voor de nationale airline zou doen en niet voor een airline die KLM juist kapot probeert te maken”, voegt Verhagen daar aan toe. Bovendien zou Willem-Alexander loyaal moeten zijn aan de luchtvaartmaatschappij omdat KLM hem als gastvlieger de kans bood vlieguren te maken om zijn brevet te behouden.

De vakbond vindt ook dat het kabinet erop toe zou moeten zien dat de Nederlandse luchtvaart ook bij handelsmissies en officiële bezoeken de eerste keuze is voor de Oranjes.