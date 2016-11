Charles schenkt replica oudste koran aan VAE

ABU DHABI - De Britse prins Charles heeft tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten het land een digitale replica geschonken van het oudste Koran-fragment dat wetenschappers hebben ontdekt.

Door ANP - 8-11-2016, 20:55 (Update 8-11-2016, 20:55)

De schenking van het digitale exemplaar markeert het begin van een cultureel jaar van de VAE en Groot-Brittannië, meldt de BBC. Charles overhandigde het cadeau tijdens zijn bezoek aan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan.

Het originele fragment is in het bezit van de Universiteit van Birmingham. De teksten zijn in de Middeleeuwen geschreven in het Midden-Oosten. Het document kwam begin twintigste eeuw naar Europa dankzij een historicus die namens een adellijke Britse familie relikwieën aankocht in het huidige Irak.

Charles sprak tijdens de overhandiging van het digitale manuscript de hoop uit dat de wereld zijn kunstschatten en relikwieën wel koestert. Hij verwees onder meer naar de vernielingen die Islamitische Staat in antieke steden in Syrië hebben aangericht.