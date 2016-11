Meghan Markle nieuw gezicht aan Brits hof

LONDEN - Met Meghan Markle aan zijn zijde lijkt de Britse prins Harry toe aan zijn derde serieuze relatie. Na Chelsy Davy en Cressida Bonas is de Amerikaanse actrice zijn nieuwste verovering.

Door ANP - 8-11-2016, 15:43 (Update 8-11-2016, 15:43)

De 35-jarige Meghan is bij het grote publiek vooral bekend van de Amerikaanse advocatenserie Suits, waarin ze sinds 2011 de rol van Rachel Zane speelt. Daarnaast was ze onder meer te zien in de series CSI, General Hospital, Without a Trace en Castle. Meghan had ook rolletjes in de Hollywood-films Get Him to the Greek, Remember Me en Horrible Bosses. Daarnaast blogt ze in haar vrije tijd over eten, mode en reizen op de site thetig.com en houdt ze zich bezig met vrijwilligerswerk voor diverse goede doelen.

In 2011 trouwde Meghan met filmproducer Trevor Engelson. Dat huwelijk was echter van korte duur. Na twee jaar gingen de twee uit elkaar. Meghan heeft een Afro-Amerikaanse moeder en haar blanke vader heeft wortels in Ierland en Nederland.

Invictus Games

Meghan en Harry ontmoetten elkaar waarschijnlijk in mei, toen Harry in Canada was om de Invictus Games 2017 te promoten. Die vinden plaats in Toronto, haar thuisstad. Hoewel ze veel gevolgde accounts heeft op Instagram en Twitter hield ze zich stil over een mogelijke romance met Harry. Wel deelde ze afgelopen zomer een foto van Buckingham Palace.

Kensington Palace maakte dinsdag bekend dat Harry en Meghan een relatie hebben. Dat deed het hof op verzoek van de prins die in een statement krachtig uithaalde naar de Britse pers. Hij stelde bezorgd te zijn over haar veiligheid sinds er speculaties ontstonden over hun vermeende relatie. De media hebben haar volgens hem lastig gevallen en belasterd.

Tussen 2004 en 2009 had Harry vijf jaar lang een relatie met Chelsy Davy. Tussen 2012 en 2014 was de prins samen met Cressida Bonas. Beide dames verschenen ook regelmatig in het openbaar met Harry. Na het stuklopen van zijn laatste relatie werd de prins door de media nog geregeld gekoppeld aan diverse andere vrouwen maar dat bleken ofwel roddels of eenmalige avonturen.