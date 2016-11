Prins Pieter-Christiaan finisht in New York

NEW YORK - Prins Pieter-Christiaan heeft zondag de marathon van New York uitgelopen. De prins, die voor de negende keer deelnam aan de hardloopwedstrijd, finishte in een tijd van 3 uur en 25 minuten. Dat laat hij weten via Twitter.

Door ANP - 7-11-2016, 0:14 (Update 7-11-2016, 0:14)

Pieter-Christiaans tijd ligt boven zijn persoonlijk record. Die zette de prins in september neer tijdens de marathon van Berlijn. Toen was hij ruim negen minuten sneller.

Volgens de prins is het parcours in New York een van de zwaarste. "Maar gelukkig aangemoedigd door een geweldig publiek", aldus Pieter-Christiaan.