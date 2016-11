Ambassadeur heet Haakon welkom in Canada

ANP Ambassadeur heet Haakon welkom in Canada

OSLO - Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn komende week in Canada. Het kroonprinselijk paar van Noorwegen begint de vierdaagse reis maandag in de hoofdstad Ottawa.

Door ANP - 6-11-2016, 11:35 (Update 6-11-2016, 11:35)

Het Noorse hof blikt zondag op Instagram alvast vooruit op de reis door de Noorse ambassadeur Anne Kari H. Ovind in Canada aan het woord te laten. ''Als ambassadeur heb ik het genoegen het kroonprinselijk paar de komende dagen te begeleiden tijdens hun officiële bezoek aan Canada'', introduceert ze zichzelf.

''Hoewel Canada veel groter is dan Noorwegen, hebben we veel met elkaar gemeen. We hebben veel gezamenlijke belangen en werken samen op de terreinen als energie, klimaatverandering, innovatie, onderzoek en veiligheid. Er zijn ongeveer 75 Noorse bedrijven in Canada gevestigd'', schrijft ze. ''Naast de handel in aardolieproducten, mineralen en aquacultuur is er een groot potentieel voor de Noorse industrie op het gebied van hightech, schone energie en gezondheid. De kroonprins en kroonprinses zullen vele vertegenwoordigers van deze bedrijfstakken ontmoeten."

Het officiële bezoek begint maandag in Ottawa met een lunch met gouverneur-generaal David Johnson van Canada. Ook bezoeken Haakon en Mette-Marit in Ottawa een tentoonstelling en een seminar over het noordpoolgebied.