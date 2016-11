Letizia ontvangt jubilerende redacteuren

MADRID - De Spaanse koningin Letizia heeft vrijdag in het Zarzuela-paleis in Madrid redacteuren en vertegenwoordigers van het blad Mia ontvangen. Het magazine viert dit jaar haar dertigjarig jubileum.

Door ANP - 4-11-2016, 21:25 (Update 4-11-2016, 21:25)

Letizia, zelf oud-journalist, ging in gesprek met de redacteuren over het jubileum. In deze moeilijke tijd voor de media, heeft het blad het toch voor elkaar gekregen om dertig jaar voort te bestaan. Mia is gericht op vrouwen tussen de 30 en 50 jaar oud. De artikelen gaan over actualiteit, mode, gezondheid, schoonheid, interieur en vrije tijd. De allereerste editie verscheen op 15 september 1986.

De vrouw van koning Felipe had later op de dag ook nog een ontmoeting met de initiatiefnemers en medewerkers van de campagne Un Juguete, Un Sueño (één stuk speelgoed, één droom red.). Deze organisatie verzamelt speelgoed en brengt dat naar arme kinderen in de Mexicaanse stad Cidad Juárez.