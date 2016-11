Mette-Marit praat over duurzaamheid

ANP Mette-Marit praat over duurzaamheid

TRONDHEIM - De Noorse kroonprinses Mette/Marit heeft donderdag een bezoek gebracht aan de Noorse universiteit voor techniek en wetenschap in Trondheim. Daar sprak ze met de arts Tore Godal. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de wereldwijde gezondheidszorg.

Door ANP - 3-11-2016, 18:49 (Update 3-11-2016, 18:49)

Mette-Marit is een groot bewonderaar van de inmiddels 77-jarige Godal, zo liet ze in een eerdere ontmoeting weten. Godal heeft zich in zijn werkende leven veel ingespannen voor de ontwikkeling van gezondheidszorg in de derde wereld. Zo was hij betrokken bij de oprichting van de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). Een vaccinatieprogramma dat zorg droeg voor het inenten van zeker 500 miljoen kinderen.

Samen met de arts besprak Mette-Marit diverse thema’s. Naast gezondheidszorg kwam ook duurzaamheid aan bod. Volgens beiden een zeer belangrijk thema voor Noorwegen. Zo werd er gesproken over de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen die door de Verenigde Naties geformuleerd zijn. Zowel de kroonprinses als Gobal vindt dat jongeren een belangrijke rol kunnen spelen om de doelen te bereiken.