ANP Elizabeth zwaait Colombiaanse president uit

LONDEN - Koningin Elizabeth en haar echtgenoot prins Philip hebben donderdagochtend afscheid genomen van de president van Colombia Juan Manuel Santos. Hij logeerde de afgelopen twee nachten op Buckingham Palace in verband met zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Door ANP - 3-11-2016, 11:59 (Update 3-11-2016, 11:59)

Elizabeth en Philip liepen tot de deur mee met Santos en zijn echtgenote María Clemencia, waarna de laatste beleefdheden werden uitgewisseld. Daarna werd het paar uitgezwaaid, blijkt uit foto's die het Britse hof heeft gepubliceerd. Voor Santos zit zijn staatsbezoek er nog niet helemaal op. Hij reist donderdag door naar Noord-Ierland.

Het was de eerste keer dat een Colombiaans president voor een staatsbezoek naar Groot-Brittannië kwam. Santos was al wel een keer eerder op Buckingham Palace geweest in november 2011. Prins Charles en zijn vrouw Camilla bezochten Colombia in oktober 2014.

Charles en Camilla heetten Santos dinsdag ook welkom in het Verenigd Koninkrijk. Woensdag nam Charles de president mee naar het Natural History Museum.