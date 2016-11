Cosgrove enthousiast over komst koning

CANBERRA - De Australische gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove toonde zich woensdagmiddag opgetogen over het koninklijk bezoek uit Nederland. De deelstaten die het koningspaar deze week op bezoek kregen, waren 'lucky' aldus Cosgrove in een kort onderonsje met Nederlandse media na afloop van het kangoeroe spotten in het park van Government House in Canberra.

Door ANP - 2-11-2016, 7:27 (Update 2-11-2016, 7:27)

Over wat hij met de koning had besproken, wilde hij niets zeggen, maar Cosgrove had niets dan lof over de relaties tussen zijn land en Nederland. Daar lag de Nederlandse 'ontdekking' van delen van Australië aan ten grondslag had hij al gezegd in zijn tafelrede bij de voorafgaande staatslunch, en de komst van tienduizenden Nederlandse immigranten.

Hij hoopte dat het koningspaar nog vaak gelegenheid had om terug te komen naar Australië, zei Cosgrove die zelf in 2014 in Eindhoven was toen de eerste kisten met stoffelijke resten van de slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 uit Oekraïne werden overgebracht.