Koning benadrukt samenwerking met Australië

ANP Koning benadrukt samenwerking met Australië

CANBERRA - ,,Nederland hecht grote waarde aan de uitstekende samenwerking met Australië in het onderzoek naar de precieze toedracht van het neerhalen van MH17. Dit, zodat de daders ter verantwoording kunnen worden geroepen en er recht gedaan kan worden." Dat benadrukte koning Willem-Alexander woensdagmiddag (lokale tijd) tijdens zijn toespraak in Australië.

Door ANP - 2-11-2016, 3:55 (Update 2-11-2016, 3:55)

Hij hield deze toespraak tijdens de staatslunch in Government House in de Australische hoofdstad Canberra. De maaltijd werd aangeboden door de Australische gouverneur-generaal Sir Peter Cosgrove ter gelegenheid van het maandag begonnen Nederlandse staatsbezoek. Ook Cosgrove sprak in zijn rede over de verbondenheid tussen beide landen in de nasleep van MH17.

Volgens de koning kijkt Nederland uit naar een nauwe samenwerking met Australië ,,omdat wij geloven dat we als gelijkgezinde naties samen sterker staan en betere antwoorden kunnen vinden op de grote opgaven van vandaag."

De koning vindt het belangrijk dat landen zich sterk blijven maken voor de internationale rechtsorde: ,,Australië en Nederland vinden elkaar daarin van nature als pleitbezorgers van vrede, recht en ontwikkeling". In dat verband verwees hij naar de militaire samenwerking in Afghanistan en bij de strijd tegen terrorisme in Syrië en Irak.