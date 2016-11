Koningspaar legt krans in Canberra

ANP Koningspaar legt krans in Canberra

CANBERRA - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagmorgen (lokale tijd) een krans gelegd bij het graf van de onbekende soldaat in het Australische nationale oorlogsmonument. Daarna liep het paar langs de eregalerij met alle namen van bij krijgshandelingen gesneuvelde Australiërs. Bij de naam van vliegenier Bruce Williams, die op 21-jarige leeftijd omkwam bij Operatie Market Garden plaatsten koning en koningin beiden een klaproos als eerbetoon.

Door ANP - 1-11-2016, 23:55 (Update 1-11-2016, 23:55)

Aansluitend volgde er een gesprek tussen het koningspaar en een groepje veteranen, zowel uit de Tweede Wereldoorlog als uit de strijd in Afghanistan. Na dat gesprek stond het koningspaar buiten het monument ook even stil bij een apart gedenkteken voor de Australische inzet in Tara Kot in Afghanistan. Daar hebben Nederlandse en Australische militairen ook samengewerkt.

Tegelijkertijd tekende minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken met zijn Australische collega Julie Bishop een overeenkomst waarin beide landen afspreken een strategische samenwerking aan te gaan en wereldwijd op tal van terreinen samen op te trekken. Dat gebeurde bijvoorbeeld al bij militaire operaties en de afhandeling van het neerschieten van vlucht MH17, maar wordt in de toekomst verder uitgebreid. Door Brexit is Nederland voor Australië ook belangrijker geworden als Europese partner.

Na de plechtigheid bij het Australian War Memorial werden Willem-Alexander en Máxima in het parlement ontvangen door premier Malcolm Turnbull.,Die begeleidt het koningspaar ook bij een herdenking bij het Australische monument voor de slachtoffers van de vliegramp met MH17.