Margrethe kijkt uit naar balletvoorstelling

ANP Margrethe kijkt uit naar balletvoorstelling

KOPENHAGEN - De Deense koningin Margrethe heeft dinsdag de eerste repetitie bijgewoond van het ballet de Notenkraker. De koningin heeft daarvoor opnieuw de handen uit de mouwen gestoken om bij te dragen aan het ontwerp van de kostuums en het decor. Het Deense hof deelde dinsdagmiddag een foto waarop te zien is dat Margrethe op de achtergrond tevreden kijkt naar de dansers.

Door ANP - 1-11-2016, 21:53 (Update 1-11-2016, 21:53)

De Notenkraker is de laatste jaren al vaker opgevoerd in Denemarken. De koningin maakte het zich echter niet makkelijk door slechts de oude ontwerpen af te stoffen. Ze maakte volgens Billed Bladet ook een aantal nieuwe ontwerpen.

"Ik kijk er erg naar uit. Het wordt een fantastische ervaring", sprak Margrethe tegen het blad. De koningin is er zeker van dat het dit jaar anders zal zijn dan eerdere uitvoeringen.

De productie wordt rond de kersttijd opgevoerd in de concertzaal van pretpark Tivoli. In de Deense uitvoering speelt het verhaal van Clara, die een notenkraker krijgt die haar beschermt tegen de muizen uit haar dromen, zich af in het Kopenhagen van de jaren 70 van de 19e eeuw.