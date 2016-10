Máxima koopt regelmatig een straatkrant

HAARLEM - Koningin Máxima siert de cover van het Straatjournaal, de straatkrant van Haarlem en Noord-Holland viert met dit jubileumnummer het twintigjarig bestaan. In het interview vertelt Máxima regelmatig een straatkrant te kopen.

Door ANP - 1-11-2016, 10:14 (Update 1-11-2016, 10:14)

Straatkrantverkoper Evert van den Brink sprak met de koningin op het terras van de Eikenhorst in Wassenaar onder meer over de raakvlakken tussen het Straatjournaal en haar werk voor platform Wijzer in geldzaken. "Geld is nooit een doel op zich, maar een middel om je te kunnen redden als het tegenzit óf om je dromen te verwezenlijken”, zegt Máxima.

Als moeder van drie dochters vertelt Máxima over hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen verstandig met geld leren omgaan. "Zakgeld is eigenlijk leergeld", zegt ze. Als kinderen hun eigen geld kunnen beheren, leren zij bijvoorbeeld dat je je geld maar één keer kunt uitgeven.

In het interview gaat Máxima ook in op de eerste keer dat zij in Argentinië in aanraking kwam met daklozen en vertelt zij dat ze in Nederland voor het eerst een straatkrant zag. Zij koopt zelf met regelmaat een straatkrant. Volgens haar verdienen de straatkrantverkopers, die eigenlijk kleine ondernemers zijn, een applaus.