'Straatjournaal interviewt Máxima'

AMSTERDAM - Koningin Máxima heeft een interview gegeven aan Straatjournaal. Daarin heeft zij het over de waarde van geld en vertelt ze bijvoorbeeld dat de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zakgeld krijgen om die waarde te leren. Dat blijkt uit een voorpublicatie in Trouw.

Door ANP - 31-10-2016, 23:02 (Update 31-10-2016, 23:02)

Door het zakgeld leren de prinsessen "dat er een grens aan zit: dit is het, meer krijg je niet. En als het misgaat, word je daarin niet geholpen door je ouders.'' Ook bij hun smartphones wil Máxima dat haar dochters bewust zijn van de kosten. "Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk gebruik te maken van wifi.''

De koningin is pleitbezorger van inclusieve financiering voor de Verenigde Naties. Ook vertelt ze als erevoorzitter van Wijzer in Geldzaken geregeld op scholen over hoe je verstandig moet omgaan met geld. En waar de prinsessen zakgeld krijgen, had Máxima zelf die luxe vroeger niet. Wel kreeg ze zo nu en dan wat toegestopt van haar ouders, maar ze moest daar dan wel eerst een 'begroting' voor indienen. De eerste echte aankoop waarvoor ze zo'n begroting maakte, was een cassettebandje van een Argentijnse rockband.