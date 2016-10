Thailand probeert rouwbeklag te regelen

BANGKOK - De Thaise autoriteiten hebben moeite het rouwbeklag bij het Grand Palace in Bangkok in goede banen te leiden. Het aantal mensen dat persoonlijk eer wil bewijzen aan de eerder deze maand overleden koning Bhumibol Adulyadej is veel groter dan het paleis en het naast gelegen koninklijk veld Sanam Luang aan kunnen.

Door ANP - 31-10-2016, 12:21 (Update 31-10-2016, 12:21)

Volgens de Bangkok Post hebben de autoriteiten nu besloten om Sanam Luang tussen 21.00 uur en 4.00 uur de volgende dag af te sluiten en overnachtingen op het veld te verbieden. De nachtelijke uren zijn onder meer nodig om Sanam Luang schoon te maken. Eerdere verzoeken aan de tienduizenden rouwenden om geen rotzooi achter te laten, hadden te weinig effect.

Sinds het weekeinde kunnen de Thai in de troonzaal van het paleis respect betonen aan de overleden koning. Aanvankelijk had het paleis gezegd dat de Dusit Maha Prasart troonzaal dagelijks tienduizend bezoekers aankon, maar alleen zaterdag al konden 29.000 Thai langs de symbolische urn van de koning defileren.

Vroeger werd het lichaam van een Thaise koning in een grote urn geplaatst om uit te drogen voor de crematie een jaar later. Tegenwoordig staat er slechts een symbolische urn, terwijl het lichaam in een kist wordt bewaard tot de crematie.