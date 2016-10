Tekort aan orchideeën na dood Bhumibol

ANP Tekort aan orchideeën na dood Bhumibol

PERTH - Het overlijden van de Thaise koning Bhumibol heeft in Australië en delen van Azië gezorgd voor een tekort aan orchideeën. Die bloem wordt namelijk gebruikt voor het Thaise eerbetoon aan de op 13 oktober overleden koning.

Door ANP - 31-10-2016, 12:12 (Update 31-10-2016, 12:12)

Thailand exporteert sindsdien nauwelijks nog orchideeën en overal in Azië en Australië worden orchideeën gekocht waardoor het aanbod buiten Thailand enorm is verminderd.

Dat had ook invloed op de bloemversiering bij ontvangsten tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander aan Australië. Het was de bedoeling daarbij ook orchideeën te gebruiken, maar daar is nu van afgezien wegens de schaarste.

De Filipijnse radio interviewde maandag een bloemenverkoper die zei dat zij nog maar weinig Thaise orchideeën kan krijgen en dat de prijs omhoog was geschoten.