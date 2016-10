Koningin Máxima komt naar Waalre

WAALRE - Koningin Máxima gaat vrijdag 2 december naar De Pracht in Waalre. Het gemeenschapscentrum won eerder dit jaar een Appeltje van Oranje.

Door ANP - 31-10-2016, 12:09 (Update 31-10-2016, 12:09)

De Pracht is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor de bewoners van Aalst-Waalre. Ongeveer 35 lokale verenigingen en clubs maken gebruik van het centrum.

Met de Appeltjes van Oranje bekroont het Oranje Fonds jaarlijks sociale initiatieven. Dit jaar gingen de prijzen naar drie gemeenschapsaccommodaties die volledig gerund worden door vrijwilligers. Máxima bezocht in het voorjaar al dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer ter Aa. Koning Willem-Alexander bezocht De Gaveborg in Oostwold

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.