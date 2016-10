Koning kent geschiedenis uit zijn hoofd

FREMANTLE - Koning Willem-Alexander hoefde maandagmorgen niet te worden bijgepraat over de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Australië. Tijdens rondleidingen door het Western Australian Maritime Museum in Fremantle kon hij de vertelde verhalen zelf aanvullen of verduidelijken. Niet gek natuurlijk voor een historicus, die bovendien dit deel van Australië al eerder bezocht.

Door ANP - 31-10-2016, 7:38 (Update 31-10-2016, 7:38)

Dat Nieuw-Zeeland zo is genoemd omdat de provincies Holland en Zeeland onder elkaar liggen en dat daarom zo goed paste bij Nieuw-Holland, het huidige Australië. Of waarom Nederland in de rest van de wereld vaak beter bekend is als Holland. "Daar kwamen de zeelui vandaan."

Met het museumbezoek speelde de koning duidelijk een thuiswedstrijd. Dat begon bij aankomst in Fremantle al meteen bij de verwelkoming door de jeugd van de Nederlandse school en met het bekijken van het monument voor de immigranten, de zogenoemde Welcome Walls. Daarop is 'Johan van Oldenbarnevelt' in de jaren vijftig een steeds terugkerende scheepsnaam. Tienduizenden Nederlanders vonden toen in Australië een nieuw thuis.

Tentoonstelling

In het museum ging de aandacht uit naar Dirk Hartog die op 25 oktober 1616 dit deel van de wereld 'ontdekte' en ook een uniek bewijsstuk achterliet in de vorm van een tinnen plaat, die ook op een door het koningspaar geopende tentoonstelling is te zien.

Daarna zag het koninklijk gezelschap in de Shipwreck Galleries de keerzijde van de handels-en ontdekkingsreizen onder de vlag van de VOC: de restanten van de scheepswrakken, waaronder dat van de Batavia. Willem-Alexander heeft er in 1997 zelf nog bij gedoken. ,,Twintig jaar geleden", zo zei hij. ,,Negentien jaar", wist Máxima stellig. ,,Twintig jaar", had haar echtgenoot het laatste woord.

Maandagmiddag staat op een wijngoed even buiten Perth als sluitstuk van de eerste dag van het staatsbezoek aan Australië een ontmoeting met de Nederlandse gemeenschap op het programma.