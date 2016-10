Gabriella niet op haar mondje gevallen

ANP Gabriella niet op haar mondje gevallen

MONACO - De tweeling van Prins Albert en prinses Charlene van Monaco is al bijna twee jaar maar volgens hun vader is er nog geen sprake van eigenwijs gedrag.

Door ANP - 28-10-2016, 21:54 (Update 28-10-2016, 21:54)

"De kinderen zijn geweldig", zegt de Monegaskische vorst in People. "Ze rennen overal rond, springen steeds in en uit het zwembad op de dagen dat het nog warm is. Ik zie nu alleen nog maar lachende gezichtjes, er is nog geen sprake van driftbuien, die er waarschijnlijk wel aan zitten te komen", aldus de prins.

"Jacques is een jongetje van weinig woorden. Als hij opgetild wil worden zegt hij: 'op' en daarna: 'neer', maar hij produceert nog geen volzinnen. Gabriella, zoals veel kleine meisjes, is spraakzamer dan haar broer, zowel in het Engels als in het Frans. Ze hoorde de zin: 'c'est pas possible' (het is niet mogelijk) en heeft die vrij snel opgepikt."

"Ik weet zeker dat die zin haar zal helpen in haar leven", lacht de trotse vader. "Ze kan nog een paar andere zinnen, zoals: 'ik zal je missen' en 'ik hou van je, papa', waardoor het echt moeilijk is om 's ochtends het huis te verlaten!"