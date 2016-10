Koning Felipe in Colombia voor topconferentie

ANP Koning Felipe in Colombia voor topconferentie

CARTAGENA - De Spaanse koning Felipe is de komende dagen in Colombia. Daar treft hij vrijdag en zaterdag andere staatshoofden en regeringsleiders van Ibero-Amerikaanse landen.

Door ANP - 28-10-2016, 14:16 (Update 28-10-2016, 14:16)

De top van regeringsleiders en staatshoofden van de landen waar Spaans of Portugees de voertaal is, staat dit keer in het teken van jongeren, ondernemerschap en onderwijs. Felipe zei bij aankomst in Colombia te hopen dat de topconferentie een succes wordt. “En dat de grote Latijns-Amerikaanse familie er de vruchten van mag plukken.”

Felipe reisde niet alleen af naar Colombia. De Spaanse minister van Economische Zaken en Concurrentievermogen, Luis de Guindos, en de staatssecretaris voor Internationale Samenwerking en Latijns-Amerika, Jesús Gracia, vlogen mee.

De top in Cartagena is volgens het Spaanse hof de tweede die Felipe als koning bijwoont. Als kroonprins woonde hij in 2005 en 2012 de conferenties bij die onder voorzitterschap van Spanje plaatsvonden. In 2013 reisde hij in plaats van zijn vader Juan Carlos naar Panama omdat die destijds herstellende was na een val.