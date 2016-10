Prinses Beatrix bezoekt jubilerend Reumafonds

DEN HAAG - Prinses Beatrix staat volgende maand stil bij de verjaardag van het Reumafonds. De prinses woont vrijdagmiddag 18 november de jubileumbijeenkomst van het negentigjarige fonds bij, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekend.

Door ANP - 28-10-2016, 9:48 (Update 28-10-2016, 9:48)

Tijdens de bijeenkomst in het Circustheater in Scheveningen wordt stilgestaan bij wat er de afgelopen negen decennia is bereikt en wordt vooruit gekeken naar hoe het doel van een wereld zonder reuma bereikt kan worden. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreekt tijdens de jubileumbijeenkomst, evenals de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Gastvrouw van de dag is presentatrice Anita Witzier, sinds vijftien jaar ambassadeur van het Reumafonds. Prinses Beatrix is sinds 1980 beschermvrouwe van het fonds.