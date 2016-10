Koning wil belastingdiscussie in Kamer houden

ALMELO - Koning Willem-Alexander wil de discussie over het vermeende belastingvoordeel dat hij zou genieten houden waar het thuishoort: in het parlement. Dat zei hij donderdag tijdens een streekbezoek aan Almelo en Noordoost Twente aan de verzamelde pers.

Door ANP - 27-10-2016, 15:21 (Update 27-10-2016, 15:21)

De koning wilde niet verder ingaan op de kwestie.

In de Tweede Kamer wordt donderdag gedebatteerd over de vermeende compensatie die Willem-Alexander krijgt voor de door hem betaalde vermogensbelasting. De PvdA komt met een wetsvoorstel om een einde te maken aan alle mogelijke belastingvoordelen van de koning. De leden van het Koninklijk Huis betalen wel belasting over hun vermogen, maar bijvoorbeeld geen motorrijtuigenbelasting en belasting over hun toelages.