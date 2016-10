Koningspaar naar milieuvriendelijke wasserij

ANP Koningspaar naar milieuvriendelijke wasserij

OUD-OOTMARSUM - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen donderdag tijdens hun streekbezoek aan Noordoost Twente een korte visite aan de milieuvriendelijke Wasserij Springendal in het natuurgebied Het Springendal in Oud-Ootmarsum.

Door ANP - 27-10-2016, 12:21 (Update 27-10-2016, 12:21)

Het bedrijf aan de Springendalse beek ligt in twee gemeenten, dus zijn op de koninklijke halteplaats beide burgemeesters van de partij, Mervin Stegers van Tubbergen en Ineke Bakker van Dinkelland.

Op deze plek is al eeuwenlang economische bedrijvigheid. Vroeger was dat voor het maken van papier en tegenwoordig voor de reiniging van textiel. De aanwezigheid van de beek was voor het bedrijf ook de reden zich hier te vestigen.

Bronwater uit de beek wordt in de wasserij gebruikt en via biologische waterzuivering teruggeven aan de natuur. Met de inzet van warmtewisselaars wordt tachtig procent van het energieverbruik teruggewonnen.