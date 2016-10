PvdA: einde aan fiscale voordelen koning

ANP PvdA: einde aan fiscale voordelen koning

DEN HAAG - De PvdA komt met een wetsvoorstel om een einde te maken aan alle mogelijke belastingvoordelen van de koning. Dat heeft PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt donderdag gezegd tijdens het debat over de begroting van de koning in de Tweede Kamer.

Door ANP - 27-10-2016, 12:02 (Update 27-10-2016, 12:58)

Recourt verwacht dat het initiatiefwetsvoorstel in ieder geval kan rekenen op steun van de SP en D66. SP en GroenLinks reageerden meteen positief. Recourt wil bereiken dat de koning voortaan dezelfde fiscale behandeling krijgt als iedere andere Nederlander. Hij probeert het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen in maart in te dienen.

Het debat gaat voor een belangrijk deel over de vermeende compensatie die koning Willem-Alexander krijgt voor de door hem betaalde belastingen. De compensatie is volgens RTL Nieuws verwerkt in de uitkering die het staatshoofd sinds de jaren zeventig ontvangt. Tot op heden heeft premier Mark Rutte geen bewijs kunnen vinden dat de koning één op één is gecompenseerd, maar uitsluiten kan hij het ook niet.

Historisch

De premier heeft een historisch onderzoek aangekondigd. Zijn partij de VVD is ook voor een onafhankelijk onderzoek, maar wil niet zeggen of de Algemene Rekenkamer dit zou moeten doen in plaats van een historicus, zoals bijvoorbeeld D66-leider Alexander Pechtold donderdag vroeg.

Het gaat donderdag ook over de hoogte van de uitkering die prinses Amalia krijgt als ze achttien jaar wordt. Ze krijgt dan een toelage van 250.000 euro per jaar, plus 1,2 miljoen euro voor privépersoneel en onkosten. Regeringspartij PvdA begrijpt, net als onder meer de SP, niet waarom die bedragen zo hoog moeten zijn als de prinses nog studeert.