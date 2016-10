'Graftombe Oranjes moet digitaal open'

DELFT - De koninklijke graftombe in de Nieuwe Kerk in Delft moet digitaal worden 'geopend' voor het publiek. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold heeft deze wens en gaat dit donderdag bespreken tijdens de behandeling van de koninklijke begroting, schrijft het AD.

Door ANP - 27-10-2016, 8:14 (Update 27-10-2016, 8:14)

Door virtual reality-brillen moet het mogelijk zijn om bezoekers een 'rondleiding' te geven door de al eeuwen voor de buitenwereld gesloten graftombe, zo meent Pechtold. Zowel de Nieuwe Kerk als de tombe wordt nu verbouwd. De D66-leider ziet dit als een uitgelezen mogelijkheid om de digitale rondleiding mogelijk te maken.

"De koninklijke graftombe is wat klein voor grote groepen mensen. Daarom zou bijvoorbeeld met virtual reality-brillen bij de gesloten toegang van de tombe een 'rondleiding' gegeven kunnen worden." De virtuele rondleiding in de graftombe kan in overleg met de koninklijke familie wat D66 betreft ook op internet komen te staan.