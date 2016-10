Prinses Elisabeth bedankt voor gelukwensen

ANP Prinses Elisabeth bedankt voor gelukwensen

BRUSSEL - De Belgische prinses Elisabeth heeft dinsdag via Twitter bedankt voor 'de fijne verjaardagswensen' die ze vanuit de bevolking heeft ontvangen. "15 jaar vandaag!", liet ze het paleis ook twitteren.

Door ANP - 25-10-2016, 12:38 (Update 25-10-2016, 12:38)

Elisabeth, de Belgische troonopvolgster, moet het op haar verjaardag deels stellen zonder moeder koningin Mathilde die een tweedaags bezoek brengt aan Jordanië. Vanuit Amman hebben Belgische journalisten al wel gemeld dat de Jordaanse koningin Rania cadeautjes heeft meegegeven voor de jarige.

Die cadeaus kan Elisabeth dan dinsdagavond zelf uitpakken want Mathilde wordt tegen 17.00 uur terug verwacht in Brussel, zodat de verjaardag in familiekring een vervolg kan krijgen.