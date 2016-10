Constantijn moedigt groene start-ups aan

ANP Constantijn moedigt groene start-ups aan

AMSTERDAM - Prins Constantijn heeft maandag het Let it Grow Lab in Amsterdam geopend. Daar presenteerden de eerste groene start-ups zich. De zeven teams hebben een gemeenschappelijke missie, namelijk het stadsleven positief beïnvloeden met bloemen en planten. Let it Grow Lab biedt de beginnende bedrijven een plek en ondersteunt ze bij hun groei.

Door ANP - 24-10-2016, 18:54 (Update 24-10-2016, 18:54)

''Dit is een heel goed idee'', zei Constantijn over het initiatief om meerdere start-ups in de plantensector te combineren. ''Dit zorgt voor kruisbestuiving tussen verschillende sectoren en technologieën. Zo kan je heel gericht aandacht geven aan de behoefte van start-ups in deze sector", zei Constantijn voor de camera van het ANP.

Constantijn was bij de opening in Amsterdam aanwezig als vertegenwoordiger van StartupDelta. "Ik moedig de ondernemers vandaag aan. Na een goed idee en een prototype is het wel zaak er een bedrijf van te maken en op te schalen. Het opstarten en vermarkten is iets waar StartupDelta zich mee bezighoudt."

Constantijn was onder de indruk van de Living Light, een sfeerlamp die zijn energie haalt uit een plant. Constantijn: "Een plant die licht geeft en uitgaat als je op de bladeren tikt, dat is toch wel vernuftig. Deze start-ups maken op een hele slimme manier gebruik van planten. Een start-up hoeft niet altijd hightech te zijn."