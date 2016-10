Andrew vreest voor bijrol van zijn dochters

LONDEN - Prins Andrew heeft knallende ruzie met zijn oudste broer prins Charles over de toekomstige koninklijke rol van zijn dochters Beatrice en Eugenie. Koningin Elizabeth weet zich met de situatie geen raad en heeft de regering om raad gevraagd, meldt zondag de Daily Express.

23-10-2016

Kern van het probleem is de wens van Charles om na het overlijden van zijn moeder, wanneer hij zelf koning is, een afgeslankte koninklijke familie publieke taken te laten uitvoeren. Nu schakelt Elizabeth behalve haar kinderen ook neven en nichten in, en Charles wil een veel kleinere groep met zijn zoons William en Harry en de hertogin van Cambridge.

Dat is tegen het zere been van jongere broer Andrew. Die vindt dat zijn dochters - zevende en achtste in de lijn van troonopvolging - worden achtergesteld en recht hebben op een gelijke status en rol als de zoons van Charles, inclusief inkomen uit de Sovereign Grant en een royaal appartement in Kensington Palace.

Brief

Andrew heeft zijn wensen geuit in een brief. Zijn dochters, die bijvoorbeeld al enkele jaren geen beveiliging meer krijgen, staan nu al op het tweede plan en hij vreest dat dit onder het koningschap van Charles en het ouder worden van Williams kinderen George en Charlotte alleen maar erger wordt.

Charles is vooralsnog onvermurwbaar. Bij het diamanten regeringsjubileum van zijn moeder in 2012 was al iets van het door Andrew (en zijn broer Edward) gevreesde toekomstbeeld te zien. Op het paleisbalkon verschenen toen alleen Elizabeth en Philip, Charles en Camilla en William, Catherine en Harry. De 'magnificent seven', zoals de Express het noemde.