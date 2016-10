Mathilde begint werkbezoek aan Jordanië

AMMAN - De Belgische koningin Mathilde wordt zondagavond verwacht in Jordanië voor een tweedaags humanitair werkbezoek. Mathilde wordt bij de reis vergezeld door vicepremier en minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

23-10-2016

Tijdens het bezoek gaat de meeste aandacht uit naar de opvang van Syrische vluchtelingen in Jordanië, waarbij de koningin onder meer het grote vluchtelingenkamp Al Zataari bezoekt. Daar zijn zo'n 85.000 mensen ondergebracht, Syriërs die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. Jordanië herbergt in totaal 655.000 Syrische vluchtelingen.

Bij haar veldbezoeken ontmoet Mathilde hulpverleners en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen. In haar functie als VN-pleitbezorger voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, geeft de koningin extra aandacht aan onderwijs, de gezondheid van kinderen en de economische empowerment van vrouwen.

Op het programma staat onder meer ook een diner maandag met de Jordaanse koningin Rania. Het Jordaanse vorstenpaar was eerder dit jaar op staatsbezoek in België.