ANP Prins Albert koopt huis waar moeder woonde

PHILADELPHIA - Prins Albert van Monaco heeft een woning in het Amerikaanse Philadelphia gekocht. Het is het huis waar zijn moeder prinses Grace, geboren als Grace Kelly, als kind woonde. “Het voelt goed”, zei Albert tegen People.

Door ANP - 21-10-2016, 21:52 (Update 21-10-2016, 21:52)

“Ik ben blij dat ik dit huis heb kunnen redden.” Albert weet nog niet precies wat hij met de woning van plan is. “We denken eraan het deels in te richten als museum en een deel te gebruiken als kantoorruimte voor onze stichting.”

Albert vliegt volgende week naar Philadelphia om verder te praten over de toekomst van het onderkomen. “Dit huis was heel mooi en betekende veel voor mijn familie.”

Opgeknapt

De prins bezocht de woning meermaals als kind en heeft warme herinneringen aan die bezoekjes. “Ik was een jaar of vijf en mijn oma bracht me naar een van de slaapkamers boven. Ik heb daar alleen naar de paserende auto’s zitten kijken.”

Albert kan niet wachten zijn twee kinderen Jacques en Gabriella mee te nemen naar Philadelphia. “Dat wordt waarschijnlijk volgend jaar. Het huis moet opgeknapt worden, daarna plannen we een soort opening.”

Volgens People is het huis, dat zes slaapkamers telt, deze zomer te koop gezet voor een prijs van 1 miljoen dollar (ruim 910.000 euro). Op 28 september is de woning, die tot 1974 in bezit was van de familie Kelly, verkocht voor 775.000 dollar (ruim 705.000 euro).