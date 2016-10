Australiërs kunnen Mabels trouwjurk zien

MELBOURNE - De trouwjurk van prinses Mabel is vanaf vrijdag enkele maanden te zien in de National Gallery van de Australische deelstaat Victoria. De door haar vele strikken bekend geworden jurk is onderdeel van de expositie 'Viktor & Rolf: Fashion Artists', waarin aandacht wordt besteed aan het omvangrijke werk van de twee Nederlandse mode-ontwerpers.

Door ANP - 21-10-2016, 10:51 (Update 21-10-2016, 10:51)

Viktor & Rolf ontwierpen de jurk in 2004 voor het huwelijk van Mabel met prins Friso. 'Klassiek met een knipoog', aldus de prinses over haar bruidsjapon. Er waren zo'n 250 strikken op aangebracht en destijds werkte een team van vier mensen meer dan 600 uur aan de opvallende jurk.

Mabel is het creatieve duo altijd trouw gebleven en droeg bij belangrijke gebeurtenissen steeds weer ontwerpen van hun hand. Bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013 verwees ze met een grote witte strik op haar jurk naar de trouwjurk en naar haar op dat moment in een Londens ziekenhuis verblijvende echtgenoot Friso.

In Melbourne zijn couturestukken van Viktor Horsting en Rolf Snoeren te zien. ,,Onze hele loopbaan hebben we steeds de grenzen van de mode opgezocht”, vertelde Horsting voorafgaand aan de opening aan dagblad The Australian.