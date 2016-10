Van Vollenhoven: debat verbod vuurwerk

APELDOORN - Pieter van Vollenhoven ziet aanleiding voor een debat over een totaal verbod van vuurwerk. Dat liet hij donderdag via Twitter weten.

Door ANP - 20-10-2016, 21:39 (Update 20-10-2016, 21:39)

Van Vollenhoven twitterde over illegaal vuurwerk dat de Duitse politie onderschepte. De knallers zouden bestemd zijn voor Nederland. Tot de vondst behoorden ook mortierbommen. "Shells!", twitterde Van Vollenhoven.

De Duitsers vonden in bunkers nabij Kleef zo'n 40.000 kilo vuurwerk, waaronder 5900 zogenoemde 'shells' of mortierbommen. Ook in Nederland is gelijktijdig bij huiszoekingen in Nieuwegein, Vianen, Arcen en Well vuurwerk in beslag genomen.