Koning Mohammed naar Rwanda

ANP Koning Mohammed naar Rwanda

KIGALI - De Marokkaanse koning Mohammed VI is woensdag aangekomen in Rwanda. Hij werd op het vliegveld van Kigali opgewacht door president Paul Kagame. Rwanda is de eerste stop voor de koning die later ook Tanzania en Ethiopië aandoet.

Door ANP - 19-10-2016, 21:24 (Update 19-10-2016, 21:24)

Het bezoek van de koning aan Rwanda volgt op de handelsreis van Kagame afgelopen juni naar Marokko. Ook Mohammed heeft een handelsdelegatie meegenomen, op zoek naar naar mogelijkheden om te investeren in Rwanda. De koning wordt daarnaast vergezeld door een hele rits ministers, onder wie die van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, Financiën en Landbouw.