Elizabeth krijgt beeldje John McCrae

LONDEN - Koningin Elizabeth heeft woensdag een miniatuur-versie van het standbeeld van de Canadese militaire arts John McCrae (1872-1918) cadeau gekregen. Ze ontving het beeldje uit handen van kolonel-commandant van het koninklijke regiment van de Canadese artillerie James Selbie. Hij was daarvoor speciaal naar Buckingham Palace gekomen.

Door ANP - 19-10-2016, 20:56 (Update 19-10-2016, 20:56)

McCrae is vooral bekend van zijn gedicht In Flanders Fields, waarin hij beschreef hoe er altijd weer klaprozen zouden bloeien op de slagvelden in Vlaanderen. In mei 2015 werd in Ottawa een standbeeld van hem neergezet. Het beeld laat hem zien op de puinhopen van een slagveld met aan zijn voeten bloeiende 'poppies', wat in Groot-Brittannië een symbool is geworden van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Elizabeth heeft een speciale relatie tot de Britse en Canadese strijdkrachten. Ze wordt ook wel 'captain general' genoemd, tegenwoordig alleen een ceremoniële betekenis. De vorstin is onder die benaming ook het hoofd van de artillerie in Australië en Nieuw-Zeeland, landen die tot de Gemenebest behoren.