ANP Mathilde eist alle aandacht op

FRANKFURT - Het is de Belgische koningin Mathilde die woensdag alle aandacht opeist in de kranten van Frankfurt. Mathilde bezocht de Duitse stad een dag eerder ter gelegenheid van de officiële opening van de internationale boekenbeurs, samen met koning Filip en koning Willem-Alexander. De lokale media hebben echter vooral oog voor de koningin.

Door ANP - 19-10-2016, 12:52 (Update 19-10-2016, 12:52)

De 'Frankfurter' pakt onder de kop 'Royaler Freudentag am Main' het royaalst uit, met een foto van een zwaaiende Mathilde over bijna de hele breedte van de voorpagina. Binnenin, waar bijna een hele pagina is gewijd aan het koninklijk bezoek, is het andermaal Mathilde die in beeld is gebracht bij het tekenen van het Gouden Boek van de stad.

Ook de Frankfurtse editie van Bild bericht over de komst van koningin Mathilde, en noemt de koningen slechts in een bijzin. Anders dan koning Willem-Alexander was het Belgische koningspaar al eerder op de dag naar Frankfurt gekomen, voor onder meer een ontvangst in het stadhuis waar Oberbürgermeister Peter Feldmann hen verwelkomde.

Schrijvers

Filip en Mathilde ontmoetten daarna ook nog schrijvers en uitgevers alvorens naar de openingsceremonie te gaan, waar ze ook Willem-Alexander troffen. De koninklijke gasten kregen bij de Buchmesse een toesprakenmarathon te verduren, met maar liefst acht sprekers.

De Frankfurter Rundschau en Frankfurter Allgemeine vermeldden slechts de aanwezigheid van de buitenlandse gasten bij de opening. Nederland en Vlaanderen zijn dit jaar eregast op de boekenbeurs, net als in 1993 toen Willem-Alexander en Filip ook van de partij waren.