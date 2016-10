TeamGB ontvangen op Buckingham Palace

ANP TeamGB ontvangen op Buckingham Palace

LONDEN - De Britse sporters die afgelopen zomer een medaille wonnen op de Olympische en Paralympische Spelen zijn dinsdagavond ontvangen op Buckingham Palace. Daar werden ze opgewacht door een groot koninklijk ontvangstcomité. Naast koningin Elizabeth waren onder meer prins William en zijn vrouw Catherine, prins Harry, prins Andrew en prinses Anne aanwezig.

Door ANP - 18-10-2016, 22:47 (Update 18-10-2016, 22:47)

Tijdens een receptie maakte de Britse koninklijke familie uitgebreid tijd voor de medaillewinnaars. Met iedereen werd een praatje gemaakt en de sporters lieten enthousiast hun eremetaal zien. Op sociale media werden veel foto's van het 'feestje' geplaatst. Daarop is te zien dat de winnaars uit TeamGB duidelijk onder de indruk zijn van het paleis en de familie.

Lee Pearson, die met zijn paard goud won op de Paralympische Spelen, noemt het ontvangst in een video een 'fantastische avond'. Volgens hem waren de leden van het koningshuis 'erg relaxed' en toonden ze veel belangstelling voor hun prestaties. Zelf had hij gesproken met de koningin, maar waar de twee het over hebben gehad wilde Pearson niet kwijt.

Laat

De Britse paralympiërs wonnen in totaal 147 medailles, waarvan 64 gouden. Tijdens de 'gewone' Spelen werden 67 medailles binnen geharkt. Daarvan waren er 27 goud.

De Britten zijn relatief laat met de huldiging. De Nederlandse sporters werden vrijwel meteen na terugkeer in Nederland ontvangen door koning Willem-Alexander.