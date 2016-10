Prins Charles proeft Schotse whiskey

ANP Prins Charles proeft Schotse whiskey

STORNOWAY - Prins Charles heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een whiskeydistilleerderij op het Schotse eiland Lewis. De 'Lord of the Isles', zoals Charles ook wel bekend is in Schotland, kreeg niet alleen een rondleiding maar mocht hier en daar ook wat proeven.

Door ANP - 18-10-2016, 22:21 (Update 18-10-2016, 22:21)

"Hij vond de whiskey heerlijk complex en vond het verbazingwekkend hoe de smaken van elkaar verschilden", zei productiemanager Kenny MacLean na afloop tegen The Telegraph. "Hij zei ook dat hij hoopte over een jaar of tien weer langs te komen wanneer het tijd is om de vaten aan te breken."

Charles, gekleed in traditioneel Schotse kilt, kreeg de eer om een van de vaten af te dichten. Dat deed hij met een aantal ferme slagen van de hamer. Wanneer de whiskey uit dat vat gerijpt is, wordt het gebotteld in driehonderd flessen en kan het verkocht worden. De winst gaat naar een goed doel, dat de prins zelf mag uitzoeken.