ANP Japanse prins reikt kunstprijzen uit

TOKIO - De Japanse prins Hitachi heeft dinsdag in Tokio de Praemium Imperiale uitgereikt. Onder de winnaars bevond zich de bekende Amerikaanse filmregisseur Martin Scorsese. Hij won in de categorie film en theater.

Door ANP - 18-10-2016, 21:39 (Update 18-10-2016, 21:39)

De 80-jarige Hitachi, de jongere broer van keizer Akihito, gaf de 'medailles' zittend vanuit zijn rolstoel weg. Minister-president Shinzo Abe feliciteerde de winnaars middels een videotoespraak.

De Vereniging voor de Kunsten in Japan kent de prijzen sinds 1989 jaarlijks toe in vijf categorieën: schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek, architectuur en film of theater. De Praemium Imperiale worden ook wel de Nobelprijs voor de Kunst genoemd, omdat het Nobelcomité geen prijzen in kunstcategorieën uitdeelt.