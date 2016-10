Koningen wisselen boeken uit

FRANKFURT - De koningen Willem-Alexander en Filip hebben in het vliegtuig wat te lezen. Ze gaven elkaar als openingshandeling in het Nederlands-Vlaamse paviljoen van de Frankfurter Buchmesse namelijk boeken cadeau. De verzamelde werken van Elsschot voor Willem-Alexander en Slauerhoff voor de Belgische koning.

Door ANP - 18-10-2016, 20:13 (Update 18-10-2016, 20:30)

De overhandiging verliep verder zonder veel ceremonieel maar benadrukte het thema van de Nederlands-Vlaamse samenwerking in Frankfurt: 'Dit is wat we samen delen'. Aan de presentatie van beide delen van het Nederlandse taalgebied als 'eregast' op de boekenbeurs is vier jaar voorbereiding vooraf gegaan.

Na de boekuitwisseling - de koningen kunnen elkaar eind november bij het Belgische staatsbezoek aan Nederland over hun leeservaringen vertellen - volgde nog een korte rondgang van de koningen en koningin Mathilde door het door The Cloud Collective ontworpen sobere en sombere paviljoen.

Er was weinig tijd om bij te praten met de verzamelde schrijvers, maar Willem-Alexander had Arnon Grunberg eerder al toevertrouwd hem zes keer per week te lezen. Dat was dan wel zijn dagelijkse column op de voorpagina van de Volkskrant.