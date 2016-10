Koning opent Joint Inspection Center

SCHIPHOL - Koning Willem-Alexander opent op 22 november het Joint Inspection Center (JIC) op Schiphol. Voorafgaand brengt hij een werkbezoek aan medewerkers van de douane. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 18-10-2016, 16:57 (Update 18-10-2016, 16:57)

Het Joint Inspection Center heeft tot doel om een veiligere en efficiëntere vrachtafhandeling op Schiphol mogelijk te maken door verschillende handhavers en inspectiediensten samen te laten werken aan controles van luchtvracht. In het gebouw bevinden zich onder andere een expeditievloer, een scanhal, opslag- en onderzoeksruimten, een quarantaine ruimte voor kleine dieren, garages voor scanvoertuigen, kantoren en een opleidingscentrum.

Het JIC is één van de projecten die valt binnen het programma Schiphol Smartgate Cargo. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van de Douane, Amsterdam Airport Schiphol, KLM Cargo en Air Cargo Netherlands.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Willem-Alexander een officieel bezoek brengt aan de Amsterdamse luchthaven. Half september was hij op Schiphol om het honderdjarig bestaan mee te vieren.