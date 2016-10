Prinses Beatrix aanwezig bij Balletgala

AMSTERDAM - De negentiende editie van het Balletgala van Stichting Dansersfonds '79 wordt opgedragen aan Keso Dekker (1946), die als decor- en kostuumontwerper al ruim 35 jaar actief is in de Nederlandse en internationale dans. De al vaak gelauwerde ontwerper werkte aan zo'n 600 producties mee. Prinses Beatrix woont volgens de Rijksvoorlichtingsdienst het gala bij, dat maandagavond 14 november plaatsheeft in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Door ANP - 18-10-2016, 10:28 (Update 18-10-2016, 10:28)

Het Dansersfonds werd in 1979 opgericht om dansers te steunen die wegens leeftijd of blessures moeten stoppen en om jong talent te ontwikkelen. Het gala is één van de middelen om de pot te spekken.

Aan de voorstelling werken acht Nederlandse dansgezelschappen mee, waaronder Introdans, Het Nationale Ballet, het Nederlands Dans Theater en Scapino Ballet Rotterdam. Op het programma staan choreografieën van Hans van Manen, Marco Goecke, Mauro Bigonzetti en Ed Wubbe. Prominente dansers als Igone de Jongh en Anna Tsygankova voeren ze uit.