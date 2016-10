Frederik met gezin op postzegel Groenland

KOPENHAGEN - De Deense kroonprins Frederik prijkt met zijn gezin op de nieuwe postzegel van Groenland. Frederik, Mary en hun vier kinderen hesen zich voor de zegel in traditionele Groenlandse kledij. Het Deense hof deelde maandag de postzegel en een aantal foto’s van de kinderen in de studio.

Door ANP - 17-10-2016, 15:10 (Update 17-10-2016, 15:10)

Frederik en Mary sieren de zegel vanwege hun koperen huwelijk. Op 14 november is het precies 12,5 jaar geleden dat de kroonprins trouwde met de Australische Mary, die hij in 2000 leerde kennen tijdens de Olympische Spelen in Sidney.

De speciale postzegel is vanaf maandag te koop. Frederik en Mary bezochten Groenland, een autonoom gebied binnen het koninkrijk Denemarken, meermaals. De laatste keer was in 2014, toen reisden ook hun kinderen prins Christian, prinses Isabella en de tweeling prins Vincent en prinses Josephine mee.