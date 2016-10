Koning Bhutan tekent condoleanceregister

ANP Koning Bhutan tekent condoleanceregister

BANGKOK - Het Bhutaanse koningspaar is afgereisd naar Thailand om koning Bhumibol de laatste eer te bewijzen. Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tekende zondag in het koninklijk paleis in Bangkok het condoleanceregister voor de donderdag overleden Bhumibol.

Door ANP - 17-10-2016, 11:18 (Update 17-10-2016, 11:18)

De drakenkoning en zijn vrouw Jetsun arriveerden zaterdag in Thailand. Ook in Bhutan wordt gerouwd om de dood van Bhumibol, die ruim zeventig jaar op de troon zat. Koning Jigme Khesar kondigde vrijdag een dag van nationale rouw af. Net als in Thailand gingen de vlaggen in Bhutan halfstok en bleven scholen, kantoren en andere openbare gebouwen gesloten zodat de bevolking voor Bhumibol kon bidden in de tempels.

Jigme Khesar en Jetsun lieten via Facebook weten ‘immens verdrietig’ te zijn door het overlijden van de Thaise koning. “De koninklijke families van Bhutan en Thailand hebben al jarenlang een bijzonder warme band, die weerspiegelt in de sterke vriendschap tussen beide landen”, schreef het koningspaar.

De drakenkoning noemde Bhumibol ‘een buitengewone leider’ en ‘een troostende aanwezigheid in het leven van elke Thaise burger’. “Het overlijden van zijne majesteit koning Bhumibol dompelt de bevolking van Bhutan onder in diepe rouw.”