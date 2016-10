Thailand krijgt even een 96-jarige regent

BANGKOK - De 96-jarige Prem Tinsulanonda wordt tijdelijk regent van Thailand. Kroonprins Maha Vajiralongkorn heeft te kennen gegeven dat hij liever enige tijd met het volk rouwt om de dood van zijn vader, koning Bhumibol.

Door ANP - 15-10-2016, 9:25 (Update 15-10-2016, 9:25)

De 88-jarige vorst overleed donderdag na een lang ziekbed in een ziekenhuis in de hoofdstad Bangkok. Aangezien het land formeel een staatshoofd moet hebben, is Prem Tinsulanonda als hoofd van de Koninklijke Adviesraad de aangewezen persoon om het koningloze tijdperk op te vullen. Tinsulanonda was vroeger onder meer premier. De adviesraadraad is een machtig orgaan in het Aziatische koninkrijk.

Ook zaterdag werd de populaire Bhumibol overal herdacht. Talloze onderdanen, veelal in het zwart gekleed, alsmede vele boeddhistische monniken baden op straat voor het zielenheil van de overleden koning. De kroonprins is veel minder populair. Prins Maha is drie keer getrouwd en gescheiden, en liet zich weinig in Thailand zien. Hij verbleef onder meer vaak en lang in Duitsland.