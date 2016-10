Lichaam Bhumibol naar Koninklijk Paleis

BANGKOK - Het lichaam van de Thaise koning Bhumibol is overgebracht naar het Koninklijk Paleis in Bangkok. De 88-jarige vorst overleed donderdag in het Siriraj-ziekenhuis. Zijn lichaam werd in een processie naar het paleis gebracht, meldt Reuters.

Door ANP - 14-10-2016, 13:47 (Update 14-10-2016, 13:47)

Langs de route stonden duizenden rouwende Thai. Veel van hen hadden zich in het zwart gehuld en stonden met portretten van Bhumibol langs de route. Zijn zoon kroonprins Maha Vajiralongkorn nam deel aan de processie.

Boeddhistische monniken zingen later vrijdag mantra’s bij het lichaam van Bhumibol. Vajiralongkorn is daarbij aanwezig.

Urn

In Thailand is het traditie het lichaam van een overleden vorst in een grote gouden urn te plaatsen. Daarin kan het lichaam mummificeren. Volgens het paleis wordt die traditie niet in ere gehouden nu Bhumibol is overleden en wordt het lichaam van de koning in een kist geplaatst. In de buurt van die kist komt symbolisch een koninklijke urn te staan.

De Thaise overheid kondigde donderdag een jaar van nationale rouw af. Vrijdag is een nationale vrije dag zodat de Thai kunnen rouwen om Bhumibol, die zeventig jaar op de troon zat. Verwacht wordt dat zijn crematie pas volgend jaar plaatsvindt.