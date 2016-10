Charles en Camilla week naar Midden-Oosten

ANP Charles en Camilla week naar Midden-Oosten

LONDEN - Clarence House heeft donderdag de details van de reis van de Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla naar het Midden-Oosten bekendgemaakt. Het stel bezoekt van 5 tot en met 11 november Oman, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.

Door ANP - 13-10-2016, 16:33 (Update 13-10-2016, 16:33)

Charles en Camilla hebben ruim vijftig activiteiten in zeven dagen op het programma staan. Ze beginnen hun reis in Oman. Daar worden ze in de hoofdstad Masqat ontvangen door sultan Qaboos. Charles bezoekt in Oman onder meer een natuurreservaat waar hij uitleg krijgt over het behoud van bedreigde diersoorten.

De dag erna reizen de hertog en hertogin van Cornwall naar Abu Dhabi. Daar zijn ze aanwezig bij een evenement bij de Sjeik Zayed-moskee om aandacht te vragen voor religieuze tolerantie. Ook neemt Charles een kijkje bij een eilandengroep die bescherming biedt aan bedreigde diersoorten. Camilla bezoekt ondertussen in Dubai het eerste opvangtehuis voor slachtoffers van huiselijk geweld, kindermisbruik en mensenhandel.

Bahrein

Op 8 november komt het paar aan in Bahrein. Met het bezoek wordt gevierd dat het Verenigd Koninkrijk en Bahrein 200 jaar lang internationale banden hebben. Ter ere hiervan wordt een nieuwe postzegel gelanceerd. Charles en Camilla zijn bij de onthulling in het postmuseum. Verder bezoekt Charles het nationale museum van Bahrein en een Britse marinebasis. Camilla ontmoet dan succesvolle Bahreinse zakenvrouwen.

Charles is geregeld in het Midden-Oosten te vinden. Vorig jaar februari bezocht de prins de Verenigde Arabische Emiraten, het jaar daarvoor combineerde hij een bezoek aan het land met een stop in Bahrein. In maart 2013 was Charles voor het laatst in Oman, toen vergezelde Camilla hem.

Human Rights Watch noemde het aanstaande bezoek van Charles en Camilla aan Bahrein vorige maand nog 'volstrekt ongepast'. "Het is zeer teleurstellend dat hij de opdracht heeft aangenomen de Britse overheid te helpen verder in het gevlei te komen van zo'n misdadig regime", aldus Nicholas McGeehan, die bij de mensenrechtenorganisatie de Golf in zijn portefeuille heeft.