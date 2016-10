Crematie Bhumibol pas volgend jaar

BANGKOK - De Thaise regering heeft een jaar van rouw afgekondigd na het overlijden van koning Bhumibol. Die lange tijd is bij het overlijden van leden van de koninklijke familie niet ongebruikelijk. De verwachting is dat de crematie van de vorst, die zeventig jaar op de troon zat, ook pas over een jaar zal plaatsvinden.

Door ANP - 13-10-2016, 15:53 (Update 13-10-2016, 15:53)

In de tussentijd zijn er tal van plechtigheden op en rond het koninklijk paleis in Bangkok en worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van een speciaal tijdelijk koninklijk crematorium op Sanam Luang, het koninklijk (crematie)veld ernaast. De laatste koninklijke crematie vond daar in 2012 plaats.

Er zijn tal van voorschriften voor de behandeling van het stoffelijk overschot van de koning, waaronder het plaatsen in een grote urn in het paleis. In die urn kan het lichaam mummificeren.

De kroning van de nieuwe koning Vajrilangkorn zal na verwachting pas plaatsvinden na de crematie.