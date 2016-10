Bhumibol zeventig jaar constante factor

BANGKOK - Thailand heeft de afgelopen zeventig jaar slechts één constante factor gekend: koning Bhumibol, die donderdag op 88-jarige leeftijd is overleden. Tientallen coups, evenzovele grondwetten en scherpe politieke tegenstellingen kleurden sinds Bhumibols onverwachte aantreden in 1946 de Thaise historie. Bhumibol leek boven het gekrakeel te staan en werd zodoende zeer geliefd. De Thai konden zich de laatste jaren dan ook geen leven zonder Bhumibol voorstellen.

De in Amerika geboren en in Zwitserland opgegroeide Bhumibol kwam bij toeval op de troon na de nimmer geheel opgeloste moord op zijn oudere broer koning Ananda.

Wie destijds in het paleis, waar de broers op vakantie waren, de trekker overhaalde, is nooit bekendgemaakt. Bhumibol, toen achttien, moest echter als nieuwe koning ook vrezen voor zijn leven. Hij keerde daarom met zijn moeder en zus terug naar Lausanne om daar verder te studeren.

Pas in 1950 liet hij zich kronen. In die tijd had hij ook een echtgenote gevonden, zijn achternichtje Sirikit. Het echtpaar dat zich in 1951 definitief in Thailand vestigde, kreeg vier kinderen onder wie kroonprins Vajiralongkorn en de zeer populaire prinses Sirindhorn.

In die tijd werd Thailand net als nu met strakke hand geregeerd door militairen, die niets moesten hebben van 'het verwende kind' in het paleis. Bhumibol leerde zijn ware gevoelens en gedachten te verbergen en zijn kansen keerden toen in 1957 een nieuwe machthebber aantrad die wel wat zag in samenwerking met het paleis.

De invloed van de koning groeide daarna gestaag en ook in het buitenland genoot het jonge, glamoureuze Thaise koningspaar veel aanzien. Na 1964 echter besloot Bhumibol geen buitenlandse reizen meer te maken maar zich geheel te concentreren op Thailand, waar hij tal van koninklijke projecten begon om buiten de regering om de bevolking te helpen.

Bhumibol nam met het verstrijken der jaren mythische proporties aan. Zijn diamanten regeringsjubileum in 2006 werd groots gevierd - Willem-Alexander en Máxima vertegenwoordigden de Oranjes, koningin Beatrix was in 2004 nog op staatsbezoek - maar daarna liet de gezondheid van de koning het afweten.

Vanaf 2009 woonde hij vrijwel permanent in het Siriraj-ziekenhuis, waar hij ook is overleden. De junta die in 2014 de macht greep, zei steevast in naam van de koning te handelen, maar niemand die kon controleren of de steeds ziekere Bhumibol nog wel wist wat er gebeurde.