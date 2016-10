George en Charlotte hebben last van jetlag

ANP George en Charlotte hebben last van jetlag

LONDEN - Prins George en prinses Charlotte zijn nog herstellende van hun bezoek aan Canada. Volgens hun vader prins William hebben de kleintjes een beetje last van een jetlag.

Door ANP - 13-10-2016, 13:07 (Update 13-10-2016, 13:07)

Bij het 100 Women in Hedge Funds Gala Dinner eerder deze week vertelde de Britse prins dat ze een drukke week hebben gehad, maar dat het wel leuk was. "Het was fijn om de kinderen mee te nemen." De hertog van Cambridge vervolgde dat zijn driejarige zoon en eenjarig dochtertje zich uitstekend hebben gedragen tijdens de acht dagen durende trip. "Maar de jetlag sinds we terug zijn is wel een uitdaging."

Prins William, zijn vrouw Catherine en hun kinderen prins George en prinses Charlotte bezochten eind vorige maand verschillende plaatsen in het westen van Canada. In acht dagen tijd woonden ze in totaal dertig officiële gelegenheden bij.