Thailand vecht tegen roddels over Bhumibol

BANGKOK - De regering van Thailand heeft het druk alle geruchten over de dood van koning Bhumibol te onderdrukken. Door de verhalen die over de vorst de ronde doen, zakken de aandelen voortdurend in waarde en dat is iets wat men uit alle macht probeert tegen te gaan.

Door ANP - 13-10-2016, 9:57 (Update 13-10-2016, 9:57)

De drang om de economie van het land uit de wind te houden, is zo sterk dat de viceminister-president, die ook Economische Zaken in beheer heeft, de beurs en de veiligheidsdiensten opdracht heeft gegeven uit te zoeken wie de geruchten de wereld in heeft geholpen, zo schrijft de Bangkok Post donderdag. De minister van Defensie heeft de politie ingeschakeld om de daders te vatten.

De Thaise economie is niet al te sterk. De beurs moest afgelopen week door de geruchten 8,5 procent inleveren.

De 88-jarige koning Bhumibol ligt in het ziekenhuis en is ernstig ziek. Zijn familie is bij hem.